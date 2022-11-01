Общество

С Днём судебного пристава поздравил коллег глава регионального УФССП

С Днём судебного пристава поздравил коллег руководитель управления ФССП России по Псковской области Сергей Колесников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

«Работа судебных приставов в современных реалиях сложна, многогранна и с каждым годом приобретает всё большее значение. Решение сложных задач по защите прав и законных интересов граждан и организаций, реализация государственной политики

в части исполнения судебных актов требует от нас не только глубоких знаний, но и бесконечного терпения и стойкости духа», - отметил Сергей Колесников.

Он поблагодарил коллег за службу, пожелал им здоровья и благополучия, бодрости духа и твёрдости характера, успешного продолжения лучших традиций, новых свершений во имя общего блага, мира и процветания.