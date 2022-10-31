Компания «ПсковАгроИнвест» сообщила о наличии 20 вакансий

ООО «ПсковАгроИнвест» приглашает жителей Псковской области на работу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.
Фото: ООО «ПсковАгроИнвест»
Открыты следующие вакансии:
Репродукторный участок свиней
- зоотехник по воспроизводству стада – зарплата от 35 000 рублей,
- работник по уходу за животными – 30 000 рублей,
- работник по уходу за животными (вахтовым методом, бригада) – 45 000 рублей.
Цех переработки
- учетчик-бухгалтер – 30 000 рублей,
- грузчик – от 40 000 рублей,
- обвальщик мяса – от 45 000 рублей,
- упаковщик-весовщик – от 40 000 рублей.
Цех переработки молока
- механик (место работы Палкино) – 35 000 рублей.
Служба главного энергетика
- слесарь КИПА – от 40 000 рублей,
- электрогазосварщик – 35 000 рублей.
Цех деревообработки
- подсобный рабочий – от 30 000 рублей,
- станочник – от 35 000 рублей.
Транспортная служба
- тракторист – от 30 000 рублей.
Цех по забою скота
- изготовитель натуральной колбасной оболочки - от 20 000 рублей.
Элеватор-Псков
- слесарь-ремонтник - от 26 000 рублей.
МТК «Ажово»
- телятник – 40 000 рублей,
- лаборант - от 30 000 рублей,
- оператор РДУ - 40 000 рублей,
- скотник – 40 000 рублей.
Ветеринарная служба МТК «Ажово»
- ветеринарный фельдшер - от 30 000 рублей.
Вопросы можно уточнить в отделе кадров по телефону: 8(8112) 33-13-03 (добавочный 6), а также на производстве в деревне Соловьи Псковского района. Резюме можно присылать на почту: ok@pskovagro.ru.