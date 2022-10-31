Общество

Компания «ПсковАгроИнвест» сообщила о наличии 20 вакансий

ООО «ПсковАгроИнвест» приглашает жителей Псковской области на работу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

Фото: ООО «ПсковАгроИнвест»

Открыты следующие вакансии:

Репродукторный участок свиней

зоотехник по воспроизводству стада – зарплата от 35 000 рублей,

работник по уходу за животными – 30 000 рублей,

работник по уходу за животными (вахтовым методом, бригада) – 45 000 рублей.

Цех переработки

учетчик-бухгалтер – 30 000 рублей,

грузчик – от 40 000 рублей,

обвальщик мяса – от 45 000 рублей,

упаковщик-весовщик – от 40 000 рублей.

Цех переработки молока

механик (место работы Палкино) – 35 000 рублей.

Служба главного энергетика

слесарь КИПА – от 40 000 рублей,

электрогазосварщик – 35 000 рублей.

Цех деревообработки

подсобный рабочий – от 30 000 рублей,

станочник – от 35 000 рублей.

Транспортная служба

тракторист – от 30 000 рублей.

Цех по забою скота

изготовитель натуральной колбасной оболочки - от 20 000 рублей.

Элеватор-Псков

слесарь-ремонтник - от 26 000 рублей.

МТК «Ажово»

телятник – 40 000 рублей,

лаборант - от 30 000 рублей,

оператор РДУ - 40 000 рублей,

скотник – 40 000 рублей.

Ветеринарная служба МТК «Ажово»

ветеринарный фельдшер - от 30 000 рублей.

Вопросы можно уточнить в отделе кадров по телефону: 8(8112) 33-13-03 (добавочный 6), а также на производстве в деревне Соловьи Псковского района. Резюме можно присылать на почту: ok@pskovagro.ru.