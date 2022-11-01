Общество

Более 500 л ветеринарных препаратов не пропустили через границу РФ в Псковской области

Ввоз 501,6 л ветеринарных препаратов уругвайского происхождения запретили в Псковской области на российско-эстонской границе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия инспектор ведомства установил нарушение запрета Россельхознадзора на обращение на территории Российской Федерации лекарственного препарата, зарегистрированного уполномоченным органом Республики Казахстан. Кроме того, обнаружили две коробки лекарственного препарата, произведенного предприятием Уругвая, который не был заявлен в товаросопроводительных документах.

Документы предприятия-производителя, подтверждающие качество и безопасность обнаруженного лекарственного средства, отсутствовали. Оформлен акт о возврате груза.