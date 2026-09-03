 
Общество

Универсальный платёжный код появился на биометрических терминалах Сбера

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Сбер обновил работу своих биометрических терминалов — уже более 1,5 миллиона терминалов поддерживают универсальный платежный код (УПК), а в торговых точках партнеров банка появилась возможность принимать к оплате цифровые рубли. В ближайшее время оплата по УПК также станет доступна на терминалах без поддержки биометрии, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке. 

УПК — это единый QR-код для безналичной оплаты, который заменяет отдельные QR-коды различных банков и платёжных сервисов на кассе. Его внедрение связано с новыми требованиями законодательства.

Более восьми миллионов покупателей уже воспользовались бесконтактной оплатой по QR-коду через УПК на биометрических терминалах Сбера, что говорит о бесшовном переходе на новый платежный сценарий, заметили в банке. 

Покупатель может отсканировать единый QR-код на биометрическом терминале Сбера и выбрать удобный для себя способ оплаты: SberPay, цифровой рубль, Систему быстрых платежей или платежные сервисы банков, уже подключившихся к Сберу. В ближайшие месяцы список платежных решений будет пополняться.

При оплате через SberPay покупателям доступны бонусы «Спасибо» в рамках действующих условий программ лояльности, а при использовании платёжных сервисов других банков они получают предусмотренный ими кешбэк.

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