Универсальный платёжный код появился на биометрических терминалах Сбера

Сбер обновил работу своих биометрических терминалов — уже более 1,5 миллиона терминалов поддерживают универсальный платежный код (УПК), а в торговых точках партнеров банка появилась возможность принимать к оплате цифровые рубли. В ближайшее время оплата по УПК также станет доступна на терминалах без поддержки биометрии, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

УПК — это единый QR-код для безналичной оплаты, который заменяет отдельные QR-коды различных банков и платёжных сервисов на кассе. Его внедрение связано с новыми требованиями законодательства.

Более восьми миллионов покупателей уже воспользовались бесконтактной оплатой по QR-коду через УПК на биометрических терминалах Сбера, что говорит о бесшовном переходе на новый платежный сценарий, заметили в банке.

Покупатель может отсканировать единый QR-код на биометрическом терминале Сбера и выбрать удобный для себя способ оплаты: SberPay, цифровой рубль, Систему быстрых платежей или платежные сервисы банков, уже подключившихся к Сберу. В ближайшие месяцы список платежных решений будет пополняться.

При оплате через SberPay покупателям доступны бонусы «Спасибо» в рамках действующих условий программ лояльности, а при использовании платёжных сервисов других банков они получают предусмотренный ими кешбэк.