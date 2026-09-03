До +19 градусов и ливни с грозой прогнозируют в Псковской области 4 сентября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 4 сентября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Временами будут идти кратковременные дожди, днем местами ливни, грозы. Ожидается умеренный ветер южных направлений. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днем столбик термометра покажет от +14 до +19 градусов.

В Пскове прогнозируются кратковременные дожди и гроза. Температура ночью составит от +10 до +12 градусом, днем поднимется в пределах от +16 до +18 градусов. Атмосферное давление низкое.