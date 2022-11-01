Общество

План по вакцинации против гриппа в Псковской области выполнили почти на 35%

Прививочная кампания против гриппа продолжается в Псковской области. На текущий период привито 129 356 человек, что составляет 21,1% от численности населения области или 34,7% от плана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В эпидсезоне 2022-2023 годов в Псковской области иммунизации против гриппа подлежат 373 150 человек, в том числе 72 000 детей и 301 150 взрослых. Планируемый охват населения прививками против гриппа составляет 60,8% от численности населения.

«Сентябрь-ноябрь – лучшее время для вакцинации, чтобы успеть выработать иммунитет, который защитит на протяжении всего сезона гриппа. Если говорить о поздней вакцинации, то лучше сделать прививку позже, чем вообще не делать», - напомнили эксперты.