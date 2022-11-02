Общество

Евгений Васильев о депутатской работе: На врачебной деятельности это не сказалось

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по округу №6, заместитель главного врача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы Евгений Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил, что депутатская работа не мешает его врачебной деятельности.

«По отношению к статусу, конечно, это играет роль (получение депутатского мандата - ред.), хотим мы этого или не хотим, но на врачебной деятельности это не сказалось никак. Это в большей степени забрало время личное, но не в ущерб пациентам. Приёмы как были, так и ведутся. Дежурства как были, так и проходят, и количество приёмов никак не изменилось», - сказал Евгений Васильев.

При этом он отметил, что после начала работы в Псковской городской Думе ему стало сложнее выходить на дежурства: «Мне стало совестно перед моими коллегами, зачастую возникает такой момент, когда я вынужден отпрашиваться у своих коллег, просить их прикрыть меня на часик и так далее». По его словам, все эти вопросы контролирует главный врач.