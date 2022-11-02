Общество

Каждый четвертый россиянин верит в колдовство и порчу – ВЦИОМ

Каждый четвертый опрошенный россиянин верит в колдовство и способность некоторых людей наводить порчу. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования об отношении россиян к сфере мистического.

С 2015 года верить в колдунов жители страны стали в два раза реже (в 2015 году – 48%), но в три раза чаще стали сомневаться в том, что такое возможно (2015 год – 8%, 2022 года – 24%). С 2019 года доля верящих в колдовство сократилась на 6 процентных пунктов. Не верит в колдовство и порчу сегодня каждый второй (51%).

Типичный «верящий в колдунов» россиянин — это женщина (31%), старше 45 лет (29-26%), имеющая средне-специальное образование или ниже (28-33%), жительница небольшого населенного пункта численностью до 100 тысяч человек, в том числе села (31-29%), активный телезритель (28%).

Отрицают способности колдовать и наводить порчу прежде всего мужчины (61%), молодежь 18-34 лет (64-65%), россияне с высшим образованием (57%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (64%), а также активные потребители Интернета (63%).

«В самой природе человека заложен интерес к тому, что еще не познано и необъяснимо», – пояснили специалисты.

Сегодня каждый третий россиянин верит в способность отдельных людей предсказывать судьбу (28%). Этот показатель имеет тренд на снижение, за семь лет таких россиян стало меньше в два раза. В то же время с 2015 года в четыре раза выросла доля «сомневающихся» — с 7% до 26%, а доля тех, кто не верит в предсказания судьбы, сегодня составляет 46% (2018 год — 51%). То есть доля верящих в предсказание снижается не за счет роста доли скептиков, а за счет роста доли сомневающихся.

Верят в способность отдельных людей предсказывать судьбу чаще других женщины (33% против 22% среди мужчин), россияне старше 45 лет (33-31% против 20% среди 18-34-летних), граждане со средним образованием (33%), довольные своими доходами (31% vs. 26% среди недовольных материальным положением).

Не верят преимущественно мужчины (56% против 38% среди женщин), молодежь 18-34 лет (62% против 37-41% среди россиян 45+), те, кто характеризует свое материальное положение как плохое (53%), жители обеих столиц (55%), а также Северо-Кавказского федерального округа (62%), активные пользователи интернета и те, кто не пользуется ни интернетом, ни телевидением (58%).