Общество

Минпросвещения предложило проверять школьные учебники на наличие пропаганды ЛГБТ

Минпросвещения России предложило учитывать при экспертизе школьных учебников наличие в них пропаганды ЛГБТ, следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Отсутствие в учебнике и разработанных в комплекте с ним учебных пособиях информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) другим членам семьи», - говорится в документе.

Также проектом приказа предлагается учитывать направленность содержания учебника на формирование гражданской идентичности, правильность отображения Государственной границы Российской Федерации и территории РФ, территорий субъектов РФ. Также будет отмечаться отсутствие в учебнике побуждающих детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью.

В конце октября в Госдуму внесли законопроекты о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. 27 октября поправки единогласно одобрили в первом чтении. После принятия законопроектов действующая ст. 6.21 КоАП будет предусматривать наказание за такую пропаганду среди лиц любого возраста. Ранее запрет распространялся на пропаганду лишь по отношению к несовершеннолетним.