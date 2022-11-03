Общество

Музей оккупации в Пскове поменяет график работы в праздничный и выходные дни

Музей оккупации Псковской области поменяет график работы в праздничный и выходные дни этой недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Фото: Государственный архив Псковской области

Работа будет организована по следующему графику: 3 ноября до 17.00; 4 и 6 ноября – выходной; 5 ноября с 10.00 до 16.00.

Осмотр экспозиции возможен группами и индивидуально. Для осмотра экспозиции с экскурсией рекомендуют предварительно записаться по телефонам: (8112) 535685, 220045. Вход свободный.

Музей находится по адресу: город Псков, улица Ленина, дом 3а.

Выходной 4 ноября связан с Днем народного единства, который этом году выпадает на пятницу, и переносов дней не будет.