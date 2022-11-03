Общество

Виктор Остренко: Каждый народ значим для истории, культуры и будущего РФ

День народного единства подчёркивает значимость каждого народа вне зависимости от его численности. Такое мнение озвучил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, глава Псковского регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«День народного единства – это государственный праздник. Он призван дополнительно сконцентрировать внимание на том, что Российская Федерация – это многонациональная и многоконфессиональная страна. Сам праздник говорит о значимости каждого народа, тех, кто проживает на территории РФ», - сказал Виктор Остренко.

По словам вице-спикера, многообразие народов создаёт облик современной России.

«Для каждого народа, которые проживают на территории страны, независимо от их численности, Россия является большой Родиной. Каждый народ значим для нашей истории, культуры и будущего Российской Федерации», - заключил он.