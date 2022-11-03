Общество

Дмитрий Шахов возложил цветы к Закладному камню Мемориала жертвам политических репрессий

В год 85-летия «Большого террора» уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов возложил цветы к Закладному камню Мемориала жертвам политических репрессий, установленному у Мироносецкого кладбища в Пскове. Мероприятие посвящено Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается в стране 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

Фото: Дмитрий Шахов

Дмитрий Шахов подчеркнул, что в этом году исполняется 85 лет, когда разгул репрессий в СССР достиг наивысшего уровня, он затронул жителей всех республик, включая Россию, которые входили в Советский Союз. Уполномоченный по правам человека отметил, что именно для сохранения памяти о пострадавших гражданах СССР с самой демократической по тем временам Конституцией, которая была превращена властями в «фиговый листок», о тех страшных годах, которые никогда не должны повториться, и был учрежден этот день.

Государственный правозащитник напомнил, что в Псковской области, в связи с его приграничным положением, политические репрессии приобрели особый характер. Всего было реабилитировано 45 498 человек, репрессированных по политическим мотивам, из них было приговорено к расстрелу – 8 205 человек.