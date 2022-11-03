Общество

Почти 600 кубометров листвы и мусора убрали в Пскове в ходе субботников

570 кубометров листвы и мусора убрали в Пскове в ходе субботников. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Подходит к концу осенний месяц чистоты, когда традиционно псковичи выходят на субботники. На сегодня в Пскове, помимо объектов режимной уборки, приведено в порядок более 130 территорий. Около 760 человек собрали почти 570 кубометров листвы и другого мусора», - отметил он.

Дважды в год свою лепту в наведение чистоты в Пскове вносят и органы власти, напомнил Борис Елкин. «Вместе с правительством Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым принял участие в масштабном субботнике в Ботаническом саду. Инвентарь, перчатки и мешки для мусора предоставило управление городского хозяйства, контейнеры – ООО "Экопром". Компания займется и вывозом мусора. Благодарю сотрудников правительства и всех псковичей за помощь. Отличное завершение предпраздничной недели!» - добавил глава города.