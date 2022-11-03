Дополнительный приём заявок на конкурс «Лидер года-2022» открыли в Псковской области

Дополнительный приём заявок на кадровый конкурс «Лидер года-2022» открыли в Псковской области, принять в нём участие могут молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Благодаря этому каждый подавший заявку наравне с участниками конкурса сможет получить возможность быть замеченным и стать частью коллектива работодателей, являющихся партнерами конкурса, пояснили в правительстве.
Подать заявку можно на сайте. По всем вопросам обращаться по телефону: 66-18-06.
Регистрация продлится до 6 ноября включительно.