Общество

Дополнительный приём заявок на конкурс «Лидер года-2022» открыли в Псковской области

Дополнительный приём заявок на кадровый конкурс «Лидер года-2022» открыли в Псковской области, принять в нём участие могут молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Подав заявку на конкурс "Лидер года-2022", вы получите уникальную возможность попасть в поле зрения внимания наших работодателей. Просто подав свою заявку, вы попадаете в общую базу соискателей работы, которая будет передана работодателям Псковской области, участвующим в нашем конкурсе», - говорится в сообщении.

Благодаря этому каждый подавший заявку наравне с участниками конкурса сможет получить возможность быть замеченным и стать частью коллектива работодателей, являющихся партнерами конкурса, пояснили в правительстве.

Подать заявку можно на сайте. По всем вопросам обращаться по телефону: 66-18-06.

Регистрация продлится до 6 ноября включительно.