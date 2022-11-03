Общество

День военного разведчика отмечают в России 5 ноября

День военного разведчика отмечают в России ежегодно 5 ноября. Праздник установлен указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.

В этот день в 1918 году в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — центральный орган управления российской военной разведкой, пишет calend.ru.

Еще в Киевской Руси разведка была делом государственной важности, а первый орган разведки — Приказ тайных дел (прообраз разведывательного управления того времени) — был основан в 1654 году при царе Алексее Михайловиче. Петр I в своем Воинском уставе 1716 года подвел под разведывательную работу законодательную и правовую базу.

В 1810 году уже при Александре I была создана экспедиция секретных дел при военном министерстве, через два года ее переименовали в Особенную канцелярию при военном министре. Она стала первым центральным органом Военного министерства Российской империи, который занимался организацией разведки вооруженных сил иностранных государств. В ее задачи входило ведение стратегической разведки (сбор стратегически важных секретных сведений за рубежом), оперативно-тактической разведки (сбор данных о войсках противника на границах России) и контрразведки (выявление и нейтрализация агентуры противника).

Современную историю военная разведка ведет с 1918 года, когда 1 ноября Реввоенсоветом Республики был утвержден штат Полевого штаба (ПШ) Реввоенсовета Республики, а 5 ноября 1918 года штат был введен приказом Реввоенсовета Республики № 197/27.

В составе Полевого штаба Красной Армии приказом Реввоенсовета Республики было образовано регистрационное управление (Региструпр) для координации усилий всех разведорганов армии: военно-стратегического отдела оперативного управления всероссийского Главного штаба,разведывательного отделения оперативного отдела Наркомата по военным делам, разведывательного отделения оперативного управления Высшего военного совета.

С этого дня ведет свою историю Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооруженных Сил РФ, которое является прямым преемником Региструпра. Именно поэтому 5 ноября считается Днем Советской военной разведки, которой с самого начала, помимо ведения стратегической и оперативной разведки, вменялась работа по добыванию военно-технической информации, сведений о научных достижениях в военной области.

За годы своего существования служба военной разведки не раз меняла свое официальное название и переходила в подчинение различных госуправлений и наркоматов. В 1950 году был создан спецназ ГРУ.

В настоящее время военная разведка входит в структуру Генерального штаба Вооруженных Сил России и носит официальное наименование главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ). Этот орган внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации и центральный орган разведки Вооруженных Сил России решает ряд задач военно-политического, военно-технического, собственно военного, военно-экономического и экологического характера, имеет возможность вести космическую разведку и располагает довольно широкой агентурной сетью на территории зарубежных стран.