Общество

Как распознать мошенника в Интернете, объяснили псковичам

По последним данным, каждое четвертое зарегистрированное преступление в Псковской области относится к сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В ведомстве напомнили, чтобы избежать финансовых потерь нужно всегда следовать определенным правилам безопасности.

«В Интернете много способов обмануть доверчивого пользователя, но все они так или иначе будут включать личное общение со злоумышленником и ввод данных вашей карты. Вам могут предложить поучаствовать в каком-нибудь мифическом конкурсе, выручить друга из беды и что угодно еще. Но, в конечном счете, вас попросят сообщить номер карты или код из СМС. А этого делать ни в коем случае нельзя», - уточнили в пресс-службе.

Между тем, распознать злоумышленника зачастую довольно просто, отметили в ведомстве.

Интернет-мошенник при общении обычно старается создать атмосферу паники или ажиотажа, чтобы эффективнее психологически воздействовать на свою жертву;

мошенник просит сообщить ему персональные данные;

злоумышленник может представиться сотрудником банка, представителем правоохранительных органов, другом или кем-то еще известным и заслуживающим доверия;

реальные представители банковской сферы или правоохранительных структур никогда не будут запрашивать персональные данные граждан или иную конфиденциальную информацию.

«Старайтесь не вступать в долгий диалог с подозрительным "доброжелателем", а срочно сообщите в банк о странном звонке. Проинформируйте о произошедшем полицию. И главное: не переводите незнакомцам свои денежные средства!» - заключили в ведомстве.