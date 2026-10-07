Число людей с ожирением в России выросло почти в два раза за пять лет

Число зарегистрированных людей с ожирением увеличилось в России за последние пять лет почти в два раза, а детей до 14 лет - в 1,3 раза, сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.

«За последние пять лет количество зарегистрированных людей (с ожирением - ред.) в нашей стране увеличилось почти в два раза. А детей в возрасте до 14 лет в 1,3 раза», - сказал он в ходе конгресса «Ожирение и метаболические нарушения».

Камкин добавил, что в 2025 году в России было зарегистрировано свыше 3,7 миллиона человек с ожирением, что составляет более 2% от всего населения страны, из них около 700 тысяч – это дети, пишет РИА Новости.

«Подчеркну, что это данные официальной статистики. И сколько еще граждан у нас не обращались по этому поводу к медицинским специалистам, здесь число может быть гораздо выше», - заключил замглавы Минздрава.

IV Международный конгресс «Ожирение и метаболические нарушения: Осознанная перезагрузка» проходит в Москве 7–9 октября 2026 года.