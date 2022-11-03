Общество

Сборная Пскова участвует в молодежном фестивале интеллектуальных игр

Сборная Пскова участвует в открытом молодежном фестивале интеллектуальных игр среди обучающихся образовательных учреждений «Встречи на Ловати 2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Мероприятие проходит с 4 по 6 ноября в Великих Луках. Оно направлено на патриотическое воспитание молодёжи, повышение престижа образования, поощрение интеллектуально одаренных детей и укрепление связей между регионами России и Республикой Беларусь, отметили в администрации.

В программу фестиваля включены интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Авоська», «Великолукские горки», «Надуваловка», «Песневед», «Песневед-лото».

Участие псковской команды стало возможным благодаря поддержке городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи и творческой компании Astra Video, добавили в пресс-службе.