Общество

Водоём окрасился в сине-зеленый цвет из-за водорослей в Гдовском районе. ФОТО

Водоём из-за водорослей окрасился в сине-зеленый цвет в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Вера Костенко / «ВКонтакте»

«Кто-нибудь знает, что с водой?» - спросила автор поста.

Участники группы объяснили, почему вода окрасилась в сине-зеленый цвет.

«Сине-зелёные водоросли отмирают. Каждый год в это время. Правильное название водоросли Microcystis aeruginosa Kutzing. Водоросли содержат синий пигмент фикоцианин, при высыхании на берегу он становится ярче и придаёт берегу бирюзовый цвет. В последние годы эта водоросль активно захватывает Псково-Чудское озеро», - пояснил мужчина.