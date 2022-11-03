Общество

Неочевидный и доступный способ проверить состояние здоровья назвала врач

Проверить состояние своего организма можно с помощью доступного каждому неочевидного способа, достаточно попробовать постоять на одной ноге и засечь время. Об этом сообщила геронтолог Анна Лоу.

В интервью The Guardian врач отметила, что только здоровые люди могут простоять 10 секунд и дольше, прижав при этом руки к телу и смотря строго вперед.

Врач предупредила, что плохое равновесие может быть связано с серьезными проблемами со здоровьем, а также с повышенным риском падений в старости. Она посетовала, что люди не задумываются об этом, пока не начинают постоянно падать. По ее словам, в старости это может привести к серьезным травмам и смерти, поэтому для возрастных людей умение держать равновесие является важнейшим показателем здоровья, пишет «Лента.ру».

Если человек неспособен с третьей попытки устоять на одной ноге в течение 10 секунд, то шанс умереть раньше времени от любой причины увеличивается для него на 84%, установили бразильские ученые. Количество людей, неспособных выполнить это простое упражнение, растет пропорционально их возрасту. Те же, кто может балансировать на одной ноге с одним закрытым глазом или даже просто ходить быстрым темпом, живут дольше.

684 тысячи человек ежегодно умирают из-за падения, еще 37 миллионов получают травмы. По статистике ВОЗ, падение является второй по распространенности причиной смерти от непреднамеренных травм. Многие из тех, кто падает из-за потери равновесия, становятся инвалидами

В некоторых случаях потеря баланса является следствием серьезных заболеваний, но зачастую невозможность держать равновесие развивается из-за недостатка физической активности, резюмировала Анна Лоу. Она посоветовала больше ходить и делать гимнастику.

Ученые до сих пор не могут прийти к единому определению «баланса» с точки зрения физиологии, пояснила врач. Но в общих словах, способность удерживать равновесие — это сложное взаимодействие различных систем в теле — от мышц, нервов, зрения и внутреннего уха до сенсорной системы (она позволяет распознавать, где тело касается земли), а также рецепторов движения в суставах (они сообщают о положении тела в пространстве).