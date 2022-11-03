Общество

Отдельные чаты в группах от 200 человек теперь можно создавать в Telegram

Отдельные чаты в группах от 200 человек теперь можно создавать в Telegram. Об этом сообщается на сайте мессенджера.

С 5 ноября теперь можно разделять обсуждения в больших группах на темы, приобретать коллекционные публичные имена для профилей и каналов с помощью надёжных транзакций на блокчейне, переводить видеосообщения в текст.

«Группы в Telegram могут достигать невероятных размеров – в каждой из них могут состоять сотни тысяч пользователей. Чтобы было удобнее следить за потоком информации в беседах, администраторы групп на 200 и более участников теперь могут организовать обсуждения по темам. Новая функция позволяет создавать отдельные чаты внутри основной группы для тех или иных обсуждений», - говорится в сообщении.

Для каждой такой темы можно отдельно настроить уведомления о новых сообщениях и быстро просмотреть в разделе «Общие медиа» медиафайлы, которые были опубликованы именно в ней.

Также теперь к аккаунтам и чатам можно привязать несколько коллекционных публичных имён — в дополнение к одному обычному.

«Новая платформа Fragment — простая и безопасная площадка, где пользователи смогут приобрести или выставить на продажу ценную ссылку для аккаунта или чата в Telegram», - рассказали в компании.

Начиная с этого обновления Premium-пользователи смогут так же мгновенно переводить в текст речь из видео благодаря новой функции расшифровки видеосообщений.

Помимо этого появились 12 новых наборов эмодзи для Premium-пользователей, обновленный ночной режим для IOS и новые интерактивные эмодзи и реакции.