Общество

Останки двоих воинов времен войны эксгумировали в Невельском районе

Останки двоих воинов времен Великой Отечественной войны обнаружили поисковики в Невельском районе. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Патриот 60» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Поисковый отряд «Патриот 60» / «ВКонтакте»

«Ноябрь на дворе, а у нас сезон не заканчивается. 1 ноября выехали на зацеп по бойцу, подняли останки и в тот же день нашли ещё одного. 5 ноября выехали и эксгумировали этого солдата. Бойцы, что называется, "голые" - оба в касках, у одного ещё ремень, у другого тулуп. И всё. Ни патрона, ни ложки, ни котелка, ни гранаты, ничего. А сколько их там таких ещё лежит, да без касок?» – отметили поисковики.

Члены отряда добавили, что им предстоит еще много работы в Невельском районе.