Общество

Останки десяти красноармейцев обнаружили в Невельском районе

Останки десяти красноармейцев обнаружили вблизи деревни Осиновка Невельского района. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель поискового отряда «Патриот 60» и межрегиональной историко-патриотической поисковой общественной организации «Псковский рубеж» Кирилл Шляц.

Фото здесь и далее: поисковый отряд «Патриот 60»

«Сегодня ребята заканчивают работы, второй день там работают. Они обнаружили десять наших советских воинов. Это район деревни Осиновка Невельского района. Человек ходил с прибором и зацепился за останки. Мы сделали групповой выезд и получили такой результат», - рассказал Кирилл Шляц.

На месте поисковики обнаружили три медальона, с бланком оказался только один. Медальон был зажат в руке вместе с карандашом в гильзе и второй пустой капсулой.

«Это стандартный штатный уставной бланк. Он хранился в бакелитовой колбе, грубо говоря - в пластиковом завинчивающемся контейнере. Мы уже смогли извлечь и прочитать. Сейчас ведется поиск родственников данного бойца. Это нынешний Пермский край, тогда еще была Молотовская область. Это событие июля 41-го года, когда одна из стрелковых дивизий, сформированная в Пермском крае, попала в окружение под Невелем и попыталась из него выбраться», - пояснил он.