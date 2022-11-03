Общество

В Псковской области разберутся в каждом случае задержки выплат мобилизованным

Подавляющему большинству мобилизованных положенные средства давно переведены, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Еженедельное видеообращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Если кому-то деньги не пришли, скорее всего, была допущена ошибка в заполнении личных данных при подаче документов в военкомат. Обращайтесь в органы соцзащиты, пишите мне лично. Во всех ситуациях индивидуально разберёмся и оперативно все выплатим», - пояснил глава региона.

Также Михаил Ведерников отметил, что поступали жалобы из-за сложностей с переводом средств от мобилизованных семьям. «Это происходит из-за проблем со связью там, на месте. Остановлюсь еще раз на этой теме, поскольку аналогичные трудности будут и с переводом заработной платы. Необходимо обращаться в центр помощи мобилизованным. Там помогут оформить несколько карт, завязанных на единый банковский счет. Такой услугой уже воспользовались многие семьи», – добавил глава региона.

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Напомним, что ранее жители Псковской области жаловались на сложности в получении средств. Губернатор Михаил Ведерников призвал обеспечить перечисление обещанных выплат всем мобилизованным жителям Псковской области.