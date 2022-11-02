Общество

Порядка 95% псковских мобилизованных получили единовременную выплату в 50 тысяч рублей

Порядка 95% псковских мобилизованных получили единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Псковской области, куратор социальной сферы Вера Емельянова в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Она отметила, что эта выплата положена всем мобилизованным без исключения. На данный момент заканчивается оформление документов нескольким десяткам мобилизованных, у которых отсутствовали те или иные счета. «В самое ближайшее время мы эту процедуру закончим и, я думаю, что вопросов на эту тему уже больше не будет», - добавила куратор социальной сферы.

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Напомним, что ранее жители Псковской области жаловались на сложности в получении средств. Губернатор Михаил Ведерников призвал обеспечить перечисление обещанных выплат всем мобилизованным жителям Псковской области.