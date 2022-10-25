Общество

Псковский губернатор призвал ускорить перечисление выплат мобилизованным

Обеспечить перечисление обещанных выплат всем мобилизованным жителям Псковской области в ближайшее время призвал губернатор Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Обсудили вопросы, связанные с осуществлением единовременных денежных выплат мобилизованным. За последние несколько дней поступило много обращений граждан, которые жаловались на сложности в получении средств. Обсудили механизм предоставления выплаты – большей части получателям необходимые средства направлены, а также проанализировали сложности, с которыми столкнулись специалисты», - рассказал Михаил Ведерников.

В частности, по его словам, требуется устранить неточности в сведениях о получателях, которые не позволяют перечислить средства. Работа строится в тесном взаимодействии с военкоматом и кредитными организациями.

«Поручил принять все необходимые решения, чтобы в ближайшие дни выплата была получена всеми. Мы её и предусматривали, как первоочередную меру поддержки семей, пока призывники ещё не получили выплаты, положенные мобилизованным. Важно, чтобы средства своевременно переводились, чтобы семьи могли оплачивать счета и покупать продукты. Вопрос буду держать на личном контроле», - заверил губернатор.

Напомним, мобилизованным жителям Псковской области предоставляют единовременную денежную выплату в размере 50 000 рублей.

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Ранее сообщалось, что каждый мобилизованный россиянин после зачисления в часть будет получать ежемесячную выплату в размере 195 тысяч рублей.