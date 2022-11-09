Общество

Более 2700 псковских семей оформили материнский капитал в 2022 году

49 942 сертификата на материнский капитал выдали в Псковской области, из них 2 711 - в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

После рождения ребенка Пенсионный фонд оформляет сертификат в электронном виде и направляет в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале госуслуг. После этого можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток, напомнили в отделении.

Для удобства граждан Пенсионный фонд уже несколько лет заключает соглашения об информационном обмене с банками и учебными заведениями, чтобы родители могли быстрее и проще воспользоваться самыми востребованными направлениями программы – улучшением жилищных условий и обучением детей.

Благодаря информационному обмену между организациями родителям не нужно собирать дополнительные справки. В банке вместе с оформлением кредита на покупку или строительство жилья одновременно подается заявление о распоряжении средствами. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк.

Если же семья решила направить деньги на обучение ребёнка, а между отделением фонда и образовательным учреждением заключено соглашение, родителям не нужно представлять в ПФР копию договора об оказании платных услуг. Вся необходимая информация запрашивается фондом самостоятельно.

В отделении добавили, что в 2022 году материнский капитал на первого ребенка составляет 524 527,9 рубля.

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Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребёнок рождён или усыновлён до 2020 года, а родители ещё не оформляли, либо ни разу не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который даётся, если оба ребёнка появились, начиная с 2020 года, составляет 693 144,1 рубля.