Общество

Елена Бибикова проконтролировала строительство ФАПа в Торошинской волости

Рабочую поездку в Торошинскую волость совершила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова вместе с главой Псковского района Натальей Федоровой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

В администрации волости с жителями представители власти обсудили вопросы газификации деревень, индексации пенсий для работающих и неработающих пенсионеров, благоустройство территорий и другие проблемы.

Затем Елена Бибикова оценила ход строительства фельдшерско-акушерского пункта, которое должно завершиться до конца 2022 года. Также посетили Торошинскою среднюю школу, где в следующем году запланирован ремонт спортивного зала.

В завершении поездки сенатор ознакомилась с работой психоневрологического интерната. С директором учреждения они поговорили об условиях жизни подопечных и о необходимости проведения ремонта.