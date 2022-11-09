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Общество

Игорь Иванов о поддержке мобилизованных членов профсоюза

09.11.2022 18:46|Псков

Частичная мобилизация в России завершилась 31 октября. При этом на сегодняшний день актуальными остаются вопросы, связанные с перечислением выплат призванным гражданам, а также об оказании им и их семьям различных мер поддержки. Подробнее о частичной мобилизации со стороны профсоюзных организаций в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. 

 

- Игорь Олегович, последние полтора месяца одной из самых тревожных для людей тем является частичная мобилизация. Различные сигналы поступают на этот счёт, причём продолжают поступать даже до сих пор. При том, что частичная мобилизация, вроде бы, завершилась. Самые разные рассказываются истории на этот счёт. Люди говорят о том, как этот процесс повлиял на их жизнь. Я хочу у вас узнать, а как частичная мобилизация отразилась на деятельности Псковского областного совета профессиональных союзов? Поступают ли в ваш адрес сигналы, заявления, обращения от членов профсоюза, от трудящихся и членов их семей? И вообще, как вы реагируете? Имеете ли вы возможность как-то в эту ситуацию вмешиваться и что-то предпринимать?

- Да, безусловно. Я уже и раньше говорил - и в эфирах, и при общении с журналистами, что Псковский облсовпроф не мог остаться в стороне. Понятно, что это тоже инструмент, это защита прав трудящихся, защита членов профсоюза, если при проведении частичной мобилизации нарушаются их права и законные интересы. Мы открыли и горячую линию по этому вопросу. У нас даны соответствующие поручения членским организациям, у нас есть алгоритм, который нам спустился с Федерации независимых профсоюзов России - как нам взаимодействовать с военкоматами, с органами власти. Мы эту работу ведём.

- Есть ли мобилизованные в рядах профсоюзов Псковской области? Какие меры поддержки вы им оказываете? 

- У нас есть определённое количество людей в организациях, которые оказались мобилизованы. Соответственно, здесь мы проверяем, чтобы всё было соблюдено, чтобы не было никаких расхождений. Здесь мы взаимодействуем с властью. Мы даём соответствующие консультации, оказываем, в том числе, и психологическую помощь, если она необходима родственникам. В каждой организации, где есть первичное профсоюзное звено, эта работа находится на контроле, и сведения к нам поступают еженедельно, также, как и в наших учреждениях: в санаторно-курортном комплексе, в наших туристических объектах. Там тоже большое количество работников. Штатных должностей порядка тысячи, даже чуть больше. Поэтому у нас есть случаи, когда людей призвали. Здесь мы тоже мониторим, смотрим, решаем.

Также мы оказываем и материальную помощь. В соответствии с постановлением президиума Псковского облсовпрофа каждому мобилизованному положена материальная помощь, которую сегодня Псковских облсовроф обеспечивает, денежные средства зарезервированы и уже поступают людям.

- Думаю, в этой части многих радиослушателей заинтересовало вами сказанное, а можете конкретнее рассказать по поводу материальной помощи. Чего? Сколько? 

- Выплата не такая большая, она не федеральная и даже не региональная (речь идёт о выплатах в размере 50 000 рублей). Мы оказываем единовременную материальную помощь в размере 4000 рублей каждому мобилизованному. Поверьте, для нашей организации это тоже существенные средства. Мы посмотрим по итогу, на какие суммы выходим. Пока мы справляемся, мы в смете. Может быть, мы что-то будем расширять и увеличивать, либо использовать какой-то другой механизм поддержки. Тем более, что есть ещё определённые частные случаи. Мы такая организация, которая всех под одну гребёнку не ровняет. Есть и частные случаи, когда материальная помощь мобилизованным может быть больше, а может быть оказана и в иной форме, не в денежной. 

- Тем более это ваша добровольная инициатива, вас к этому никто не принуждал. 

- Это инициатива областного совета профсоюзов как координирующего, главного органа отраслевых профсоюзов на территории субъекта. Но у нас есть еще такие же инициативы непосредственно от членских организаций. Я знаю, что профсоюз здравоохранения, профсоюз агропромышленного комплекса - они сами, в добровольном порядке принимают решение на заседаниях своих коллегиальных органов и тоже оказывают материальную помощь и поддержку мобилизованным либо членам их семей.

- Игорь Олегович, а поскольку вы контролируете, скажем так, большую часть, причём социально, общественно, политически, экономически активную часть населения, какие настроения у мобилизованных членов профсоюзов? Как люди относятся к мобилизации, понимают ли её смысл? Поддерживают? 

- Что думают о конкретной реализации: как проходила частичная мобилизация?

- Если я скажу, что все радужно, с флагами, с довольными лицами кричат, что это хорошо, наверное, я буду неправ и буду вас обманывать. Настроения разные, с этими настроениями тоже необходимо работать. 

Беседовали Александр Савенко и Константин Калиниченко

Теги: #регион60 #профсоюзы #облсовпроф #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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