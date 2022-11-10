Общество

Более 100 км прибрежной территории убрали в Псковской области

В Псковской области завершились мероприятия 2022 года в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России». Они реализовывались в муниципалитетах по планам органов местного самоуправления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

С апреля по октябрь 2022 года акции провели в 23 районах области. Всего убрано 107 километров территории. В акции приняли участие более 2,2 тысячи человек: представители муниципальных администраций, сотрудники и воспитанники образовательных учреждений, специалисты организаций и волонтеры. Все они участвовали в экологических субботниках по уборке от мусора берегов рек и озер.

Участники акции убирали прибрежные полосы от пластиковых бутылок, пакетов, банок, проводили покос травы и другие мероприятия общего дела по сохранению водных объектов Псковской области.

Акция «Вода России» проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».