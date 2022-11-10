Общество

Псковичей приглашают избавиться от разряженных батареек

Псковский городской молодёжный центр в рамках реализации проекта «ЭкоМЦ» приглашает псковичей принять участие в акции, которая позволит избавиться от скопившихся разряженных алкалиновых батареек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении молодежного центра.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Специальный оранжевый металлический ящик и контейнер в виде батарейки от Duracell будет стоять в Пскове по адресу: улица Максима Горького, 15 в будние дни с 10:00 до 17:00. Все батарейки передадут на утилизацию на завод НЭК в Ярославской области.

Акция проходит при поддержке компаний Duracell и ООО «ЭкопромСервис» (город Псков).