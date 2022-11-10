Общество

Михаил Ведерников: Кто пашет, тем мы помогаем в первую очередь

Работу глав муниципалитетов прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью ВГТРК «ГТРК "Псков"».

«Получается у тех глав, которые живут работой. Я приводил в пример один район. Собрался туда ехать: целый вечер думал, спать лёг, и всё равно перед сном думал про этот район, проснулся с мыслями про этот район. Приехал, и увидел, что глава немножко по-другому ко всему подходит. Это неправильно. Сейчас не то время. Есть три критерия: можно ходить на работу, можно работать, а можно жить работой. Выстреливает всегда третий вариант, гарантированно», - рассказал губернатор.

И это всё проецируется на команду, в том числе на муниципальном уровне, заметил глава региона. «У нас большинство глав свой день в семь, восемь утра начинают с планёрок на конкретных объектах. У нас целый ряд районов, которые на 100% выполнили все задачи по нацпроектам. Молодцы? Молодцы. Вот мы с ними сейчас предметно отрабатываем. И у них коммуникация абсолютно другая с моими коллегами, с председателями комитетов, с заместителями губернатора. Они их хвалят, они им не отказывают. У них личные отношения, соответственно, хорошие выстраиваются, потому что большое, важное дело люди делают, по ночам друг другу звонят, советуются, думают, как правильно всё реализовать. Кто пашет, тем мы помогаем в первую очередь», - резюмировал Михаил Ведерников.