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Два проекта из Псковской области получат почти 1,9 млн рублей от Росмолодёжи

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Два проекта из Псковской области стали победителями второго сезона конкурса «Росмолодёжь.Гранты» в 2026 году. На реализацию своих идей участницы получат в общей сложности 1 872 999 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Победителями стали Виктория Вербовская с проектом «Медиа-типография «Громче!» и Дарья Громова с проектом «КВН-смена «Юмор.Старт».

На создание медиа-типографии Виктории Вербовской выделят 999 499 рублей. Дарья Громова получит 873 500 рублей на проведение КВН-смены.

Всего по итогам второго сезона конкурса грантовую поддержку получат более 650 молодых людей из разных регионов России. Конкурс стал последним в программе «Росмолодёжь.Гранты» для физических лиц в 2026 году.

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