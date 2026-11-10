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На трёх федеральных трассах Псковской области 11 ноября ограничат скорость движения

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В Псковской области 11 ноября временно ограничат скорость движения на отдельных участках федеральных трасс Р-23, М-9 «Балтия» и А-122. Ограничения будут действовать с 8:00 до 17:00 в обоих направлениях из-за дорожных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией:

  • 294-й километр - работы на деформационных швах;
  • с 470-го по 481-й километр - покос травы, очистка водоотводных лотков, установка дорожных знаков и уборка мусора.

На трассе М-9 «Балтия»:

  • с 419-го по 466-й километр - уборка мусора, очистка тротуаров и моста, работы с габионами;
  • с 466-го по 516-й километр, включая развязку на 492-м километре, - очистка дорожного покрытия;
  • с 538-го по 542-й километр - заделка трещин в асфальте, покос травы, уборка мусора и установка дорожных знаков;
  • с 555-го по 575-й километр - уборка площадок отдыха и автомобильных стоянок.

На трассе А-122 Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель:

  • с 553-го по 623-й километр - уборка мусора и установка дорожных вех;
  • с 596-го по 623-й километр - очистка дорожного покрытия и съездов;
  • с 620-го по 623-й километр - работы на мосту через реку Пузню;
  • с 623-го по 664-й километр - уборка автобусных остановок и установка сигнальных вех;
  • с 674-го по 710-й километр - уборка мусора, вырубка кустарника и очистка обочин и съездов.

Водителям рекомендуют учитывать временные ограничения скорости при планировании поездок.

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