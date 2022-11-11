Общество

Оставили без таблеток: старикам из Нового Изборска приходится ездить за 25 км за лекарствами

Сфера здравоохранения Псковской области еще с давних коронавирусных времен остается в приоритете внимания властей. ФАПы строятся, оборудование модернизируется, поликлиники ремонтируются. Исполнение нацпроектов идет полным ходом. Однако же проблемы со здравоохранением на селе никуда не уходят.

В силу субъективных и объективных причин люди жить здоровее и счастливее не начинают. И корень зла здесь именно в кадровом голоде села. Так, в Бежаницком районе жители поселка годами не могли отпустить на пенсию единственного в округе фельдшера, а в Новом Изборске селяне лишились аптеки и едва не остались без медицинского работника. В чем же дело — выяснял корреспондент «МК в Пскове».