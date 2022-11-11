Последний в этом году «Воскресный бранч» состоится в ресторане «Покровский»

Впереди выходные! Пора напомнить, что уже 27 ноября в ресторане «Покровский» пройдет последний в этом году «Воскресный бранч».
Фото здесь и далее: отель «Покровский»
Напомним, бранч – это:
Бранч в «Покровском» - это целый воскресный ритуал, возможность изменить привычки и создать для себя и семьи новый уникальный, и при этом доступный формат отдыха!
Стоимость бранча:
Мы готовим все блюда по оригинальной рецептуре, используем качественные продукты, как и для приготовления блюд из основного меню ресторана. И те, кто пробовал наши блюда, знают, насколько качество ингредиентов влияет на вкус блюд.
Видео: отель «Покровский»
Записаться на бранч и забронировать столик удобнее всего по телефону 500-001.
Источник: отель «Покровский»