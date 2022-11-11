Общество

Последний в этом году «Воскресный бранч» состоится в ресторане «Покровский»

Впереди выходные! Пора напомнить, что уже 27 ноября в ресторане «Покровский» пройдет последний в этом году «Воскресный бранч».

Фото здесь и далее: отель «Покровский»

Напомним, бранч – это:

шведский стол с разнообразными салатами, закусками, блюдами из рыбы и мяса;

сладкий стол от наших кондитеров, где можно попробовать десерты, которые не входят в наше меню;

аниматор для детей;

аперитив для взрослых;

увлекательные, вкусные, по-настоящему праздные три часа отдыха за столом с любимыми и родными.

Бранч в «Покровском» - это целый воскресный ритуал, возможность изменить привычки и создать для себя и семьи новый уникальный, и при этом доступный формат отдыха!

Стоимость бранча:

для взрослых билет на бранч стоит 1800 рублей,

для детей в возрасте до 8 лет - 400 рублей,

дети в возрасте с 9 до 14 лет - 800 рублей,

дети в возрасте с 15 до 18 лет - 1100 рублей.

Мы готовим все блюда по оригинальной рецептуре, используем качественные продукты, как и для приготовления блюд из основного меню ресторана. И те, кто пробовал наши блюда, знают, насколько качество ингредиентов влияет на вкус блюд.

Видео: отель «Покровский»

Записаться на бранч и забронировать столик удобнее всего по телефону 500-001.

Источник: отель «Покровский»