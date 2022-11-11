Общество

Псковским школьникам предлагают пройти бесплатные курсы по программированию

Учащиеся 8-11 классов из Псковской области могут записаться на бесплатные курсы по программированию до 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

На участие в образовательном ИТ-проекте «Код будущего» в регионе подано более 400 заявок. Школьникам доступны более 50 образовательных программ от ведущих учебных центров и известных ИТ-компаний, таких как Яндекс, Фоксфорд, Алгоритмика, Университет Иннополис, 1С, Учи.ру.

Заявки на обучение оформляются через Госуслуги.