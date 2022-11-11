Общество

Василий Осипов и Елена Бибикова обсудили реализацию программ газоснабжения населения в Псковской области

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в пятницу, 11 ноября, провел рабочую встречу с членом Совета Федерации РФ от исполнительного органа Псковской области Еленой Бибиковой по вопросу газификации региона. В обсуждении также приняла участие председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Основная тема разговора — реализация программы социальной догазификации на территории Псковской области. Василий Осипов проинформировал сенатора о ходе ее исполнения, мерах материальной поддержки граждан, а также озвучил дополнительные решения, принятие которых на федеральном уровне позволило бы ускорить процесс подключения к природному газу домовладений целого ряда категорий граждан.

На совещании речь зашла и о газификации многоквартирных домов в населенных пунктах Псковской области.

По итогам обсуждения вице-губернатор озвучил сенатору ряд предложений по совершенствованию алгоритмов реализации программ газоснабжения населения. Елена Бибкова заверила, что все они будут проработаны на федеральном уровне.