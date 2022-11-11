Общество

Состояние торговых мест в центре города возмутило жителей Великих Лук

Состояние торговых мест в центре города возмутило жителей Великих Лук. Об этом сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Вот так выглядят торговые места на улице Зверева, прямо в центре города, на ограждениях нацеплены грязные коробки, листы пластмассы, нелегальная реклама. Это все портит наш прекрасный старинный город. Не лучше выглядит и торговля частников на Октябрьском проспекте у Смоленского рынка или грязная цветочная торговля в том числе и могильными искусственными цветами на улице Пионерской. И это самый центр», – говорится в посте.

Автор сообщения отметил, что данный тренд девяностых годов ежедневной торговли на тротуарах давно закончился в городах страны.

«У нас эта нецивилизованная и грязная торговля не только не закончила свое существование но все большое расширяется. Всюду в городе, то на остановках, то у всяких ларьков торгуют кто могильными цветами, кто квашеной капустой – стихийная торговля. В центре города базар на тротуаре. Агрессивная реклама нацеплена всюду на каждый столб, что портит наш город. Он откровенно превращается на каждом шагу в какой то сплошной базар. Наш город, исторический старинный город, город Воинской Славы должен выглядеть достойно. Он этого заслуживает», – добавил великолучанин.

Он выразил надежду на то, чтобы ответственные люди продумали и организовали цивилизованную торговлю для частных лиц. кроме того, он отметил, что за Смоленским рынком, в центре города, есть свободные площади, на которых можно чтобы сделать крытый навес, поставить современные стеллажи и прилавки для торговли рассадой, цветами, овощной продукцией и прочим для частных лиц.

«Это было бы удобно и для продавцов и для покупателей, тем более есть места для парковки машин. Такие современные центры открываются сейчас во многих городах, в том числе и в Пскове», – заключил местный житель.

В комментариях горожане согласились с его мнением и уточнили: «Зато территория рынка огромная и пустая. За нее платить нужно. А если пенсионер ради 100 рублей сидит на тротуаре, вряд ли у него есть деньги на аренду».

Еще одна великолучанка предложила пожилым людям предоставить благоустроенные места для их торговли и совершенно бесплатно: «Об этом должны позаботиться власти города. Удобно, красиво, современно. Почему у нас это невозможно? Надоела эта помойка на Зверева и на Смоленском тоже».