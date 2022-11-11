Ещё один пскович скончался от COVID-19 за сутки

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области за сутки, всего от COVID-19 в регионе скончался 1941 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 328, за сутки – 16. Выздоровело от заболевания 13 человек, всего с начала пандемии – 123 135.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков - 41009/5
- Великие Луки - 18207/3
- Бежаницкий район - 1607/0
- Великолукский район - 2845/0
- Гдовский район - 2250/0
- Дедовичский район - 3081/0
- Дновский район - 1022/0
- Красногородский район - 1129/0
- Куньинский район - 1065/0
- Локнянский район - 1207/0
- Невельский район - 5643/4
- Новоржевский район - 1350/1
- Новосокольнический район - 3305/0
- Опочецкий район - 3834/0
- Островский район - 6092/0
- Палкинский район - 1270/0
- Печорский район - 2977/0
- Плюсский район - 1972/0
- Порховский район - 4554/0
- Псковский район - 9704/1
- Пустошкинский район - 1580/0
- Пушкиногорский район - 1797/1
- Пыталовский район - 1922/0
- Себежский район - 2992/0
- Стругокрасненский район - 2122/1
- Усвятский район - 746/0
- Иногородние (с 30.12.2020) - 46