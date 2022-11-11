Общество

Ещё один пскович скончался от COVID-19 за сутки

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области за сутки, всего от COVID-19 в регионе скончался 1941 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 328, за сутки – 16. Выздоровело от заболевания 13 человек, всего с начала пандемии – 123 135.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: