Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Электронная транспортная накладная
Господин Рейтингомер
«Самовар» русское застолье
Факторинг для бизнесменов
Первому игроку приготовиться
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
Бранч в «Покровском»
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
поддержка мобилизованных членов профсоюза
новогодние корпоративы
о переходе на четырёхдневку
Кофейни в Пскове
лучшие медцентры
показания электросчетчиков
МакSим в Пскове
оборудование и кадры в санаториях
 
 
 
ещё Общество 11.11.2022 14:590 Как сделать Интернет безопасным для ребёнка, объяснили эксперты 12.11.2022 20:010 Пятна на закатном Солнце сфотографировал псковский астроном-любитель 12.11.2022 17:490 Ещё один пскович скончался от COVID-19 за сутки 12.11.2022 17:240 Михаил Ведерников поблагодарил латышского исследователя за создание книги о Саласпилсе 12.11.2022 16:420 Советы по сохранению работоспособности осенью дала российский психолог 12.11.2022 16:290 76-я дивизия несколько месяцев героически держала оборону в Херсонской области – псковский губернатор
 
 
 
Самое популярное 09.11.2022 10:472 Псковские полицейские отрабатывают все версии убийства известного бизнесмена - УМВД 10.11.2022 07:070 О гибели ещё четырёх военнослужащих на Украине сообщил псковский губернатор 11.11.2022 07:210 Европейская Россия готовится к мощному арктическому вторжению 10.11.2022 20:310 Андрей Турчак попал под обстрел в ЛНР 09.11.2022 15:574 Цены на гробы и цветные фотографии взлетели в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ещё один пскович скончался от COVID-19 за сутки

12.11.2022 17:49|ПсковКомментариев: 0

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области за сутки, всего от COVID-19 в регионе скончался 1941 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 328, за сутки – 16. Выздоровело от заболевания 13 человек, всего с начала пандемии – 123 135.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам:

  • Псков - 41009/5
  • Великие Луки - 18207/3
  • Бежаницкий район - 1607/0
  • Великолукский район - 2845/0
  • Гдовский район - 2250/0
  • Дедовичский район - 3081/0
  • Дновский район - 1022/0
  • Красногородский район - 1129/0
  • Куньинский район - 1065/0
  • Локнянский район - 1207/0
  • Невельский район - 5643/4
  • Новоржевский район - 1350/1
  • Новосокольнический район - 3305/0
  • Опочецкий район - 3834/0
  • Островский район - 6092/0
  • Палкинский район - 1270/0
  • Печорский район - 2977/0
  • Плюсский район - 1972/0
  • Порховский район - 4554/0
  • Псковский район - 9704/1
  • Пустошкинский район - 1580/0
  • Пушкиногорский район - 1797/1
  • Пыталовский район - 1922/0
  • Себежский район - 2992/0
  • Стругокрасненский район - 2122/1
  • Усвятский район - 746/0
  • Иногородние (с 30.12.2020) - 46
Теги: #статистика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли вернуть двухлетний срок службы по призыву?
В опросе приняло участие 378 человек
12.11.2022, 20:090 Почему Владимир Путин начал спецоперацию, объяснил псковский митрополит 12.11.2022, 20:010 Пятна на закатном Солнце сфотографировал псковский астроном-любитель 12.11.2022, 19:400 Псковский ансамбль «Сказ» взял гран-при Всероссийского фестиваля народной музыки 12.11.2022, 19:260 Синичники и птичьи кормушки вывесили в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское»
12.11.2022, 19:050 Городские службы убрали упавшее дерево с проезжей части в Пскове 12.11.2022, 18:480 «Михайловское» представляет Интернет-пользователям одну из самых интересных фондовых коллекций 12.11.2022, 18:340 Заявление псковского купца Батова на выдачу промыслового свидетельства опубликовали архивисты 12.11.2022, 18:140 Автомобильное движение через Судовицкий канал временно ограничат в Новоржевском районе
12.11.2022, 17:490 Ещё один пскович скончался от COVID-19 за сутки 12.11.2022, 17:240 Михаил Ведерников поблагодарил латышского исследователя за создание книги о Саласпилсе 12.11.2022, 17:060 Разбитый автомобиль Mazda бросили на трассе в Пушкиногорском районе 12.11.2022, 16:510 Псковский губернатор назвал снос памятника в Резекне болезненной темой
12.11.2022, 16:420 Советы по сохранению работоспособности осенью дала российский психолог 12.11.2022, 16:290 76-я дивизия несколько месяцев героически держала оборону в Херсонской области – псковский губернатор 12.11.2022, 16:090 Старое дерево рассыпалось на улице Некрасова в Пскове. ФОТО 12.11.2022, 15:480 Россияне раскрыли свое отношение к общению с коллегами в нерабочее время
12.11.2022, 15:240 На следующей неделе «Михайловское» уйдёт на санитарные дни 12.11.2022, 15:050 Состояние раненного в СВО псковского священника Александра Цыганова остаётся тяжелым 12.11.2022, 14:421 Пользу сквишей и поп-итов для детей доказали новосибирские ученые 12.11.2022, 14:290 Полуторагодовалый ребенок сбежал из российского детского сада
12.11.2022, 14:170 Отремонтированный участок дороги ввели в эксплуатацию в Великолукском районе 12.11.2022, 14:010 В России бывшим заключенным обещают помощь в получении образования и поиске работы 12.11.2022, 13:520 Великолучанин Мухаммад Шехов поднялся в рейтинге WBO среди сильнейших боксёров 12.11.2022, 13:330 Сергея Колосова избрали председателем профсоюза спортивной школы «Олимп» в Пскове
12.11.2022, 13:100 Состояние торговых мест в центре города возмутило жителей Великих Лук 12.11.2022, 12:471 Первую дизайнерскую крышку люка установили у входа в Псковский кремль 12.11.2022, 12:300 Неосторожность при курении привела к пожару в Псковском районе 12.11.2022, 12:030 До +10°C и сильный ветер прогнозируют псковские синоптики 13 ноября
12.11.2022, 11:400 Водолазы искали невельчанина в озере Черстно 12.11.2022, 11:220 День борьбы с пневмонией отмечается во всем мире 12.11.2022, 11:000 Фехтовальщики поборются за кубок Псковской области 12.11.2022, 10:480 19-летний пскович пытался украсть из магазина спиртное и попался росгвардейцам
12.11.2022, 10:340 Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ 12.11.2022, 10:132 Глава Курчатовского института предсказал приход коронавируса со смертностью в 90% 12.11.2022, 09:490 Рекордно высокую температуру зафиксировали в Пскове 12 ноября 12.11.2022, 09:241 Иностранка на машине с псковскими номерами погибла в ДТП под Санкт-Петербургом
12.11.2022, 09:010 В России предложили ввести запрет на усыновление сразу нескольких детей 11.11.2022, 23:070 Псковским школьникам предлагают пройти бесплатные курсы по программированию 11.11.2022, 22:380 Соревнования в честь Всероссийского дня самбо пройдут в Пскове 11.11.2022, 21:592 Нарколог предупредила об опасности употребления спиртного в бане
11.11.2022, 21:320 Учащиеся Моглинской школы узнали, как правильно вести себя на дорогах 11.11.2022, 21:160 Полку партнеров прибыло: директор «Михайловского» подписал три договора о сотрудничестве 11.11.2022, 21:014 Россиян предупредили о значительном подорожании популярных продуктов в 2023 году 11.11.2022, 20:520 Эндокринолог заявил об угрозе набрать лишний вес из-за дефицита железа в организме
11.11.2022, 20:510 Члены профсоюза вошли в состав Совета по молодежной политике при Псковской гордуме 11.11.2022, 20:390 Российский эндокринолог назвала причину вечерней тяги к сладкому 11.11.2022, 20:370 Опочецкие учителя изучили робототехнику и интерактивные технологии 11.11.2022, 20:270 Россиянин заманил пятерых подростков посмотреть на коллекцию кроссовок и одурманил их
11.11.2022, 20:240 Минздрав рассмотрит вопрос о запрете абортов с 15 до 18 лет без согласия родителей беременной 11.11.2022, 19:530 Занятие для участников проекта «Университет третьего возраста» прошло в псковском музее 11.11.2022, 19:220 Женщина погибла в результате «пьяного» ДТП в Псковской области 11.11.2022, 19:060 Стало известно, кто получит допсредства из бюджета Псковской области
11.11.2022, 18:470 Бесплатную диспансеризацию может пройти любой пскович 11.11.2022, 18:370 Экоактивисты попытались приклеить себя к картине Мунка «Крик» 11.11.2022, 18:220 Экскурсия в честь 79-летия со дня взрыва немецкого кинотеатра прошла в Порхове 11.11.2022, 18:100 Победителей «Большой перемены» встретили в Пскове
11.11.2022, 18:093 Школьников начнут учить управлению беспилотниками 11.11.2022, 18:050 Финансирование подготовки объектов ЖКХ к зиме в Псковской области увеличили на 10% 11.11.2022, 18:000 Псковские росгвардейцы прошли итоговую проверку за 2022 год 11.11.2022, 17:590 Врач перечислила смертельные болезни, развивающиеся бессимптомно
11.11.2022, 17:580 Василий Осипов и Елена Бибикова обсудили реализацию программ газоснабжения населения в Псковской области 11.11.2022, 17:570 Модернизацию культурно-досуговых учреждений продолжат в Великих Луках 11.11.2022, 17:550 Кто может отдыхать более 28 дней, рассказали псковичам 11.11.2022, 17:540 Диетолог рассказала о вреде минеральной воды для некоторых россиян
11.11.2022, 17:540 На выставку «Предметный мир войны» приглашают псковичей 11.11.2022, 17:520 Определён победитель спартакиады по мини-футболу среди псковских студентов СПО 11.11.2022, 17:510 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» отправились в виртуальную реальность 11.11.2022, 17:480 Директор Псковского зеленхоза обратил внимание на «полысевший» Октябрьский проспект
11.11.2022, 17:470 Новосокольническое предприятие наказали за сброс в реку неочищенных сточных вод 11.11.2022, 17:461 Псковский губернатор дал ряд поручений по совершенствованию регсистемы гражданской обороны 11.11.2022, 17:421 Псковские газовики сделали скворечники и кормушки для зимующих птиц 11.11.2022, 17:390 В Псковском музее-заповеднике рассказали о редком восьмитомнике
11.11.2022, 17:330 Одностороннее движение и новый пешеходный переход: итоги городской комиссии по БДД 11.11.2022, 17:320 Новые полномочия могут получить муниципалитеты региона вместе с дополнительными средствами 11.11.2022, 17:280 Псковские волонтёры в сфере туризма и гостеприимства запустили образовательную онлайн-платформу 11.11.2022, 17:241 День доброты пройдет в псковском торговом комплексе «ПИК 60»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru