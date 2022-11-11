Общество

Синичкин день отмечается в России 12 ноября

Экологический праздник синичкин День отмечается в России 12 ноября. В связи с этим мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской совместно с Центром технического творчества Великих Лук объявил о старте конкурса кормушек «ПТИЦЕрию - в парки!». Об этом сообщается в группе музея-усадьбы в социальной сети «Вконтакте».

Фото: мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской

«В этот день жители разных населенных пунктов готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. В этот день развешивают кормушки и готовят для птиц полезную подкормку на зиму», - рассказалаи в музее.



В Полибинском парке много птиц, но кормушек пока нет. Сотрудники музея уверены, что после проведённого конкурса появится «птичья столовая». Конкурс продлится с 14 ноября по 9 декабря.