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Общество

Синичкин день отмечается в России 12 ноября

13.11.2022 10:25|ПсковКомментариев: 0

Экологический праздник синичкин День отмечается в России 12 ноября. В связи с этим мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской совместно с Центром технического творчества Великих Лук объявил о старте конкурса кормушек «ПТИЦЕрию - в парки!». Об этом сообщается в группе музея-усадьбы в социальной сети «Вконтакте».

Фото: мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской 

«В этот день жители разных населенных пунктов готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. В этот день развешивают кормушки и готовят для птиц полезную подкормку на зиму», - рассказалаи в музее.

В Полибинском парке много птиц, но кормушек пока нет. Сотрудники музея уверены, что после проведённого конкурса появится «птичья столовая». Конкурс продлится с 14 ноября по 9 декабря.

Теги: #великие луки #праздник #птицы
Источник: Псковская Лента Новостей
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