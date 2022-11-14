Общество

Освещение появится на одном из участков набережной реки Псковы в областном центре

Освещение появится на одном из участков набережной реки Псковы в областном центре. Об этом сообщил руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий на время встречи с журналистами 14 ноября.

«В ближайшее время проведем освещение набережной реки Псковы от Высокой башни до Троицкого моста. Также будет освещение на Каменном мосту, на улице Калинина. Параллельно проектируем неосвещенные участки улиц Алмазной и Железнодорожной», - рассказал начальник УГХ.

На данный момент проектируется освещение порядка восьми улиц города и, как заявил Александр Грацкий, это не конец запланированных работ. Кроме того, разрабатывается освещение автомобильных дорог и тротуаров для безопасного передвижения граждан. «Мы убираем темные пятна с лица города», - резюмировал спикер.