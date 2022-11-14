Общество

Приём заявок по благоустройству общественных территорий завершается в Псковской районе 20 ноября

Приём заявок и предложений по благоустройству общественных территорий населённых пунктов Псковского района для включения их в список объектов голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» завершается 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Согласно условиям программы для участия допускаются населённые пункты с численностью жителей более 1000 человек. Этому критерию соответствуют: деревни Родина, Борисовичи, Писковичи, Хотицы, Тямша, Неёлово-1, Черёха, Соловьи и село Серёдка.

После сбора предложений, общественная комиссия рассмотрит и выберет территории с самым высоким рейтингом.

Отобранные территории в 2023 году пройдут второй этап отбора посредством общественного онлайн-голосования, которое состоится весной 2023 года на цифровой платформе gorodsreda.ru.

Предложения принимаются по электронной почте: dorogi@pskovrajon.reg60.ru (с пометкой «Отбор предложений по благоустройству»).

Необходимо указать название территории и адрес, фото и возможные варианты благоустройства. Также предложения можно направить в адрес сельских поселений.