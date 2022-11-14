Общество

«Растерянные, голодные, замёрзшие»: выброшенных питомцев всё чаще встречают на улицах Великих Лук

На участившиеся случаи отказа от содержания домашних питомцев обратила внимание жительница Великих Лук. Запись об этом она разместила в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Оленька Кулешова / «ВКонтакте»

«Великолучане стали выкидывать своих домашних питомцев на улицы. Ещё ни один год не было такого количества брошенных бедолаг. За несколько дней я увидела хаски, восточника, возрастную немецкую овчарку, метиса лабрадора. Растерянные, голодные, замерзшие, не приспособленные к жизни на улице, они мечутся в надежде найти своего хозяина. А "недохозы" в это время, сытно набив брюхо, греют свои задницы в тёплых квартирках. И ничего не дрогнет в их душе, за неимением таковой!» – возмутилась женщина.

Она также отметила, предупреждая резонные вопросы: «Предвидя вопли отдельных граждан: "Жалко, забери себе", отвечаю - забираю, поэтому и пишу этот пост».

В комментариях великолучане поддержали автора поста. «Для этого во всём мире чипируют животных. И нет проблемы найти хозяев», – напомнили горожане.

Одна из местных жительниц рассказала, что в её подъезд подбросили двоих чёрных котят: «Возьмите на передержку или в семью, пока живут в подъезде».

Один из комментаторов процитировал французского писателя Антуана де Сента-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Еще одна женщина пояснила, что люди сначала сжалятся над животным, возьмут в добрые руки, а потом оно создает проблемы разного характера: «Новоиспечённые жалостливые хозяева с добрыми руками понимают, что не готовы терпеть вонь или делать постоянно ремонт, покупать новые вещи взамен испорченных питомцами. Вот и избавляются от этой "крестяги"».