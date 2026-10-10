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Депутаты Заксобрания и министр культуры региона посетили фестиваль «Праздник клюквы» в Пыталово

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Депутаты Законодательного Собрания Псковской области от партии «Единая Россия» Надежда Васильева и Павел Гомон вместе с министром культуры региона Илианой Петровой посетили V фестиваль «Праздник клюквы» в Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

«Главной героиней праздника стала клюква, которая объединила кулинарные идеи, творчество и традиции Пыталовского края. Фестиваль предоставил участникам возможность продемонстрировать свои таланты, познакомиться с местными традициями и пообщаться в тёплой праздничной атмосфере», - отметили в пресс-службе.

 

Гости праздника могли попробовать разнообразные блюда с клюквой, посетить мастер-классы и познакомиться с работами местных мастеров.

Фестиваль «Праздник клюквы» направлен на сохранение и популяризацию традиций Пыталовского округа, а также на знакомство гостей с кулинарными и творческими талантами местных жителей.

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