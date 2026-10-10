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Псковичей приглашают на благотворительную ярмарку у храма Святителя Николая в Любятово

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Благотворительная ярмарка состоится у храма Святителя Николая в Любятово в Пскове. Для посетителей подготовили выступления творческих коллективов, мастер-класс, экскурсии и другие мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители храма.

Программа начнётся в 10.00 с занятия для младшей группы детей в возрасте от 6 до 9 лет. Его проведёт Анастасия Валерьевна.

В 10.40 запланированы выступления творческих коллективов. С 10.40 до 11.30 также будет проходить мастер-класс по изготовлению значков и магнитов.

В 10.45 возле храма организуют трапезу в полевой кухне от Росгвардии.

В 11.30 в нижней сторожке состоится урок мужества.

Завершат программу экскурсии по храму для всех желающих. Они начнутся в 12.00.

«Приходите и участвуйте в нашем добром деле!» — пригласили представителей храма.

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