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ИИ выявил 162 тысячи новых видов РНК-вирусов - Минобрнауки РФ

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С помощью искусственного интеллекта учёные выявили 162 тысячи новых видов РНК-вирусов. Об этом сообщил глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков на пленарном заседании «Искусственный интеллект для прорыва в образовании и науке» форума «Цифровые дни Иннополиса».

Изображение сгенерировано нейросетью

По словам министра, искусственный интеллект не только сокращает время проведения исследований и путь от научной идеи до готового продукта, но и меняет организацию работы исследовательских групп, отдельных учёных и научных учреждений.

«Как меняется наука на простых вещах (...) С использованием искусственного интеллекта выявлено 162 тыс. новых видов РНК-вирусов. То есть происходит очень многое. Не только возможность сократить время на проведение исследований и, скажем, время доведения идеи до конкретного продукта, но и переход вообще в организации работы исследовательских групп, конкретного ученого, всех наших институций, то есть от анализа данных, генерации гипотез, от исследования существующего до проектирования нового», — сказал Валерий Фальков.

Он также сообщил, что экспериментально установлено около 130 тыс. структур белка, а с помощью искусственного интеллекта спрогнозировано уже более 240 млн структур с точностью порядка 92%, пишет «Интерфакс».

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