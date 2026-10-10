Митрополит Матфей подарил псковской гимназии копию картины Нестерова «Видение отроку Варфоломею»

Митрополит Псковский и Порховский Матфей передал гимназии № 28 с изучением основ православной культуры репродукцию картины Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Об этом сообщили в официальном сообществе учебного заведения.

Фото: Псковская гимназия с изучением основ православной культуры N28

«Во время недавнего визита Владыка Матфей преподнес нам замечательный дар — репродукцию знаменитого полотна Михаила Нестерова „Видение отроку Варфоломею“ (копия). Этот образ стал для нас не просто украшением интерьера, а важным напоминанием о духовных ориентирах», — отметили в гимназии.

В учебном заведении поблагодарили митрополита за подарок и внимание.

Картина Михаила Нестерова была создана в 1889–1890 годах и посвящена житию преподобного Сергия Радонежского. На полотне изображена встреча юного Варфоломея с таинственным старцем, которая символизирует духовное прозрение и начало пути к своему призванию.

В гимназии отметили, что произведение имеет большое значение для русской культуры и напоминает о важности веры, чистоты сердца и стремления к духовному развитию.

«Пусть этот образ вдохновляет наших гимназистов на добрые дела, поиск своего пути и искреннее стремление к свету», — говорится в сообщении.