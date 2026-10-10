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Курс ИИ введут для школьников с 5-го по 11-й класс

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Новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» планируют ввести во всех школах России с 2027 года. Он войдёт в школьное расписание по аналогии с курсом «Разговоры о важном». Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Со второй четверти 2026/27 учебного года для учащихся 5-11-х классов пилотных школ будет введен курс внеурочной деятельности „Искусственный интеллект и информационная безопасность“. Все школы планируется охватить с января 2027 года», — говорится в сообщении ведомства.

Курс будет направлен на формирование у школьников представления о принципах работы искусственного интеллекта и его применении в различных сферах — от науки, экологии и медицины до образования и промышленности. Теоретические знания планируют закреплять на практике, обучая детей безопасному взаимодействию с доступными ИИ-технологиями.

Значительную часть программы посвятят информационной безопасности и противодействию интернет-мошенничеству. Школьникам также расскажут о рисках и опасностях современной информационной среды, в том числе связанных с использованием искусственного интеллекта.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что курс начнут апробировать в тысячах школ со второй четверти 2026/27 учебного года. По его словам, с 1 сентября 2027 года он станет обязательным для учащихся 5–11-х классов.

Кроме того, для школьников планируют подготовить учебники по искусственному интеллекту. Издания разработают отдельно для 5–9-х и 10–11-х классов. Как уточнил Кравцов, все учителя будут обеспечены учебниками бесплатно.

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