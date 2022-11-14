Штрафовать собственников заросших борщевиком земель предлагают в Псковской области

Ввести административную ответственность за зарастание земель борщевиком Сосновского предложило региональное правительство. Поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» внёс в Собрание губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Законопроект устанавливает штрафные санкции для собственников и арендаторов земельных участков, которые не проводят мероприятия по предотвращению распространения борщевика, предусмотренные правилами благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Андрей Козлов пояснил, что контрольными полномочиями наделён Россельхознадзор, но проверить всех собственников и арендаторов на предмет уничтожения борщевика ведомство технически не в состоянии. С недавнего времени муниципалитеты получили право составлять протоколы о нарушении правил благоустройства, но в случае неисполнения выписанного предписания, других рычагов воздействия на нерадивых землепользователей у органов местного самоуправления пока нет.
Предложенный размер штрафа для граждан составляет от двух до трёх тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. При повторном привлечении к административной ответственности в течение года, штрафные санкции ужесточаются – в этом случае максимальные штрафы составляют пять, пятнадцать и сто тысяч рублей соответственно.
Решение о сроке рассмотрения законопроекта на сессии регионального парламента примет Совет Собрания на заседании 16 ноября.